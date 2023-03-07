Наумкина (Уренцева) Евдокія
Место рождения
Дата рождения02.08.1894
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1894
Отец: Уренцевъ Григорій
Бракосочетание
04.05.1912
Муж: Наумкинъ Георгий
Рождение ребёнка
31.03.1913
Дочь: Наумкина Марія
Отец ребёнка: Наумкинъ Георгий
Ново-Покровский хуторъ
Рождение ребёнка
10.01.1915
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Наумкинъ Георгий
Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан