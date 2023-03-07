Наумкина (Уренцева) Евдокія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумкина (Уренцева) Евдокія

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

02.08.1894

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1894

Отец: Уренцевъ Григорій

Мать: Уренцева Екатерина Васильева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
04.05.1912

Муж: Наумкинъ Георгий

Рождение ребёнка
31.03.1913

Дочь: Наумкина Марія

Отец ребёнка: Наумкинъ Георгий

Ново-Покровский хуторъ
Рождение ребёнка
10.01.1915

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Наумкинъ Георгий

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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