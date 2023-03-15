Воронов Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронов Дмитрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Воронов Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Воронова Ольга

Мать ребёнка: Воронов Евдокия Кирилловна

Вохоново, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Демьяненко Анна

Мать ребёнка: Воронов Евдокия Кирилловна

Вохоново, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Воронов Владимир

Мать ребёнка: Воронов Евдокия Кирилловна

Елизаветино, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронов Иван

Мать ребёнка: Воронов Евдокия Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронов Георгий

Мать ребёнка: Воронов Евдокия Кирилловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронов Евдокия Кирилловна

Смерть
Неизвестно
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