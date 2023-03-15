Воронов Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Воронов Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Воронова Ольга
Мать ребёнка: Воронов Евдокия Кирилловна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Демьяненко Анна
Мать ребёнка: Воронов Евдокия Кирилловна
Рождение ребёнка
1917
Сын: Воронов Владимир
Мать ребёнка: Воронов Евдокия Кирилловна
Елизаветино, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воронов Иван
Мать ребёнка: Воронов Евдокия Кирилловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воронов Георгий
Мать ребёнка: Воронов Евдокия Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно