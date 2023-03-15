Воронов Евдокия Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронов Евдокия Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кирилл

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронов Иван

Отец ребёнка: Воронов Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронов Георгий

Отец ребёнка: Воронов Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронов Дмитрий

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Воронова (Воронова) Ольга

Отец ребёнка: Воронов Дмитрий

Вохоново, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Демьяненко (Воронова) Анна

Отец ребёнка: Воронов Дмитрий

Вохоново, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Воронов Владимир

Отец ребёнка: Воронов Дмитрий

Елизаветино, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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