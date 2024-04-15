Шишкина Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкина Анна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Туровникова Надежда Александровна

Отец ребёнка: Шишкин Александр Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Александровна

Отец ребёнка: Шишкин Александр Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Софья Александровна

Отец ребёнка: Шишкин Александр Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шишкин Александр Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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