Шишкина Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фёдор
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Туровникова Надежда Александровна
Отец ребёнка: Шишкин Александр Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Александровна
Отец ребёнка: Шишкин Александр Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Софья Александровна
Отец ребёнка: Шишкин Александр Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно