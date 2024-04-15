Шишкин Александр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Туровникова Надежда Александровна
Мать ребёнка: Шишкина Анна Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Александровна
Мать ребёнка: Шишкина Анна Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Софья Александровна
Мать ребёнка: Шишкина Анна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шишкина Анна Федоровна
Смерть
Неизвестно