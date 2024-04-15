Шишкин Александр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкин Александр Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Туровникова Надежда Александровна

Мать ребёнка: Шишкина Анна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Александровна

Мать ребёнка: Шишкина Анна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Софья Александровна

Мать ребёнка: Шишкина Анна Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шишкина Анна Федоровна

Смерть
Неизвестно
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