Устрофеева Евдокия Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Устрофеева Ульяна Афонасьева
Отец ребёнка: Устрофеев Афонасий Иванов
Рождение ребёнка
1836
Сын: Устрофеев Трофим Афонасьев
Отец ребёнка: Устрофеев Афонасий Иванов
Рождение ребёнка
1843
Сын: Устрофеев Матвей Афонасьев
Отец ребёнка: Устрофеев Афонасий Иванов
Смерть
Неизвестно