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Устрофеева Евдокия Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Устрофеев Афонасий Иванов

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Устрофеева Ульяна Афонасьева

Отец ребёнка: Устрофеев Афонасий Иванов

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Устрофеев Трофим Афонасьев

Отец ребёнка: Устрофеев Афонасий Иванов

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Устрофеев Матвей Афонасьев

Отец ребёнка: Устрофеев Афонасий Иванов

Березняки, Егорьевск, Московская область
Смерть
Неизвестно

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