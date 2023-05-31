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Устрофеев Афонасий Иванов

Место рождения

Березняки, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Устрофеев Иван Максимов

Мать: не указана

Березняки, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устрофеева Евдокия Васильева

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Устрофеева Ульяна Афонасьева

Мать ребёнка: Устрофеева Евдокия Васильева

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Устрофеев Трофим Афонасьев

Мать ребёнка: Устрофеева Евдокия Васильева

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Устрофеев Матвей Афонасьев

Мать ребёнка: Устрофеева Евдокия Васильева

Березняки, Егорьевск, Московская область
Смерть
Неизвестно

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