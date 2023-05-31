Устрофеев Афонасий Иванов
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Устрофеев Иван Максимов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Устрофеева Ульяна Афонасьева
Мать ребёнка: Устрофеева Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
1836
Сын: Устрофеев Трофим Афонасьев
Мать ребёнка: Устрофеева Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
1843
Сын: Устрофеев Матвей Афонасьев
Мать ребёнка: Устрофеева Евдокия Васильева
Смерть
Неизвестно