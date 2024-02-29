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Обласова Анастасия Гурьяновна

Место рождения

д. Коновалова

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Обласов Гурьян Перфильевич

Мать: Маремьяна Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыжков Иван Павлович

Отец ребёнка: Рыжков Павел Филиппович

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Рыжкова Феклиста Павловна

Отец ребёнка: Рыжков Павел Филиппович

Рождение ребёнка
1880

Сын: Рыжков Савватей

Отец ребёнка: Рыжков Павел Филиппович

Смерть
Неизвестно

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