Обласова Анастасия Гурьяновна
Место рожденияд. Коновалова
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Обласов Гурьян Перфильевич
Мать: Маремьяна Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рыжков Иван Павлович
Отец ребёнка: Рыжков Павел Филиппович
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Рыжкова Феклиста Павловна
Отец ребёнка: Рыжков Павел Филиппович
Рождение ребёнка
1880
Сын: Рыжков Савватей
Отец ребёнка: Рыжков Павел Филиппович
Смерть
Неизвестно