Рыжков Павел Филиппович
Место рожденияд. Нижняя
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Рышков Филипп Андреевич
Мать: Елена Савельевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рыжков Иван Павлович
Мать ребёнка: Обласова Анастасия Гурьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Рыжкова Феклиста Павловна
Мать ребёнка: Обласова Анастасия Гурьяновна
Рождение ребёнка
1880
Сын: Рыжков Савватей
Мать ребёнка: Обласова Анастасия Гурьяновна
Смерть
Неизвестно