Рыжков Павел Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРыжков Павел Филиппович

Рыжков Павел Филиппович

Место рождения

д. Нижняя

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Рышков Филипп Андреевич

Мать: Елена Савельевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыжков Иван Павлович

Мать ребёнка: Обласова Анастасия Гурьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Рыжкова Феклиста Павловна

Мать ребёнка: Обласова Анастасия Гурьяновна

Рождение ребёнка
1880

Сын: Рыжков Савватей

Мать ребёнка: Обласова Анастасия Гурьяновна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.