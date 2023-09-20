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Рыжков Савватей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Рыжков Павел Филиппович

Мать: Обласова Анастасия Гурьяновна

Бракосочетание
13.01.1902

Жена: Жаркова Ефросинья Алексеевна

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Горбунова (Рыжкова) Федосья

Мать ребёнка: Жаркова Ефросинья Алексеевна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Клопова (Рыжкова) Олимпиада (Лампея) Савватеевна

Мать ребёнка: Жаркова Ефросинья Алексеевна

Тележиха, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1911

Дочь: (Рыжкова) Степанида

Мать ребёнка: Жаркова Ефросинья Алексеевна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Рыжков Максим

Мать ребёнка: Жаркова Ефросинья Алексеевна

Рождение ребёнка
08.10.1914

Сын: Рыжков Феофан Савватеевич

Мать ребёнка: Жаркова Ефросинья Алексеевна

Рождение ребёнка
21.01.1916

Сын: Рыжков Евгений Савватеевич

Мать ребёнка: Жаркова Ефросинья Алексеевна

Смерть
Неизвестно
Малая Сыя, Ширинский муниципальный район, Республика Хакасия

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