Рыжков Савватей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Бракосочетание
13.01.1902
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Горбунова (Рыжкова) Федосья
Мать ребёнка: Жаркова Ефросинья Алексеевна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Клопова (Рыжкова) Олимпиада (Лампея) Савватеевна
Мать ребёнка: Жаркова Ефросинья Алексеевна
Тележиха, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1911
Дочь: (Рыжкова) Степанида
Мать ребёнка: Жаркова Ефросинья Алексеевна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Рыжков Максим
Мать ребёнка: Жаркова Ефросинья Алексеевна
Рождение ребёнка
08.10.1914
Сын: Рыжков Феофан Савватеевич
Мать ребёнка: Жаркова Ефросинья Алексеевна
Рождение ребёнка
21.01.1916
Сын: Рыжков Евгений Савватеевич
Мать ребёнка: Жаркова Ефросинья Алексеевна
Смерть
Неизвестно
Малая Сыя, Ширинский муниципальный район, Республика Хакасия