Антон Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Отец: Василий Иванов
Мать: Марфа Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Прасковья Антонова
Мать ребёнка: Анна Козмина
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Иван Антонов
Мать ребёнка: Анна Козмина
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Марья Антонова
Мать ребёнка: Анна Козмина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Козмина
Смерть
Неизвестно