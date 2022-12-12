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Антон Васильев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1773 г.р.

Мать

Около 1782 г.р.

Жена

Около 1811 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: Василий Иванов

Мать: Марфа Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Прасковья Антонова

Мать ребёнка: Анна Козмина

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Иван Антонов

Мать ребёнка: Анна Козмина

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Марья Антонова

Мать ребёнка: Анна Козмина

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Козмина

Смерть
Неизвестно
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