Анна Козмина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Прасковья Антонова
Отец ребёнка: Антон Васильев
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Гришин Иван Антонов
Отец ребёнка: Антон Васильев
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Марья Антонова
Отец ребёнка: Антон Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антон Васильев
Смерть
Неизвестно