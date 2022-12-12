Литвинов Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Литвинов Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1885
Дочь: Ксения
Мать ребёнка: Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
29.04.1887
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
14.10.1890
Сын: Литвинов Андрей
Мать ребёнка: Параскева Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Ивановна
Смерть
Неизвестно