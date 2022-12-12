Литвинов Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвинов Тимофей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Литвинов Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1885

Дочь: Ксения

Мать ребёнка: Параскева Ивановна

Островное, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
29.04.1887

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Параскева Ивановна

Островное, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.10.1890

Сын: Литвинов Андрей

Мать ребёнка: Параскева Ивановна

Островное, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Ивановна

Смерть
Неизвестно
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