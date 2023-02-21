Литвинов Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1864
Сын: Литвинов Дмитрий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Литвинов Федор
Мать ребёнка: не указана
Островное, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Литвинов Тимофей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Литвинов Сергей
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно