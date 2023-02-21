Литвинов Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвинов Яков

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1864

Сын: Литвинов Дмитрий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвинов Федор

Мать ребёнка: не указана

Островное, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвинов Тимофей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвинов Сергей

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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