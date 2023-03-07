Журавлев Даниил Сидоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смерти09.12.1816 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Федосия Данилова
Мать ребёнка: Журавлева Зиновия Минеевна
Бракосочетание
До 1782
Рождение ребёнка
1791
Сын: Журавлев Агафигел Данилов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1804
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Журавлева Зиновия Минеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.12.1816 ст.