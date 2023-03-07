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Журавлев Даниил Сидоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

09.12.1816 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Журавлев Сидор Василиев

Мать: Журавлева Екатерина Матвеевна

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Федосия Данилова

Мать ребёнка: Журавлева Зиновия Минеевна

Бракосочетание
До 1782

Жена: Журавлева Зиновия Минеевна

Лимоновская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1791

Сын: Журавлев Агафигел Данилов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1804

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Журавлева Зиновия Минеевна

Место жительства
Неизвестно
Лимоновская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
09.12.1816 ст.
Лимоновская, Вятский уезд, Вятская губерния
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