Журавлева Зиновия Минеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлева Зиновия Минеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

21.02.1820 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1760 г.р.

Дети

1777 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Федосия Данилова

Отец ребёнка: Журавлев Даниил Сидоров

Бракосочетание
До 1782

Муж: Журавлев Даниил Сидоров

Лимоновская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1804

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Журавлев Даниил Сидоров

Место жительства
Неизвестно
Лимоновская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
21.02.1820 ст.
Лимоновская, Вятский уезд, Вятская губерния
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