Журавлева Зиновия Минеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смерти21.02.1820 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Федосия Данилова
Отец ребёнка: Журавлев Даниил Сидоров
Бракосочетание
До 1782
Рождение ребёнка
1804
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Журавлев Даниил Сидоров
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.02.1820 ст.