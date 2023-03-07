Журавлев Агафигел Данилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлев Агафигел Данилов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Отец

1760 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1787 г.р.
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Дети

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Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Журавлев Даниил Сидоров

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Журавлева Дария Меркулова

Рождение ребёнка
19.08.1818 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Журавлева Дария Меркулова

Лимоновская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Между 1819 и 1825

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Журавлева Дария Меркулова

Лимоновская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
07.07.1820 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Журавлева Дария Меркулова

Лимоновская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Журавлева Дария Меркулова

Лимоновская, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Лимоновская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
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