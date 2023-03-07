Журавлева Дария Меркулова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813
Рождение ребёнка
19.08.1818 ст.
Рождение ребёнка
Между 1819 и 1825
Рождение ребёнка
07.07.1820 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1834