Журавлева Дария Меркулова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлева Дария Меркулова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1791 г.р.

Дети

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Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Журавлев Агафигел Данилов

Рождение ребёнка
19.08.1818 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Журавлев Агафигел Данилов

Лимоновская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Между 1819 и 1825

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Журавлев Агафигел Данилов

Лимоновская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
07.07.1820 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Журавлев Агафигел Данилов

Лимоновская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Журавлев Агафигел Данилов

Лимоновская, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Лимоновская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1834
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