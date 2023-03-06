Журавлева (Рылова) Екатерина Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлева (Рылова) Екатерина Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1745

Сын: Журавлев Федор Сидоров

Отец ребёнка: Журавлев Сидор Василиев

Рождение ребёнка
22.07.1749 ст.

Дочь: Мария Сидорова

Отец ребёнка: Журавлев Сидор Василиев

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Марина Сидорова

Отец ребёнка: Журавлев Сидор Василиев

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Евдокия Сидорова

Отец ребёнка: Журавлев Сидор Василиев

Рождение ребёнка
1760

Сын: Журавлев Даниил Сидоров

Отец ребёнка: Журавлев Сидор Василиев

Рождение ребёнка
1767

Сын: Журавлев Володимир Сидоров

Отец ребёнка: Журавлев Сидор Василиев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Журавлев Сидор Василиев

Лимоновская, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Лимоновская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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