Журавлева (Рылова) Екатерина Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1745
Отец ребёнка: Журавлев Сидор Василиев
Рождение ребёнка
22.07.1749 ст.
Дочь: Мария Сидорова
Отец ребёнка: Журавлев Сидор Василиев
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Марина Сидорова
Отец ребёнка: Журавлев Сидор Василиев
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Евдокия Сидорова
Отец ребёнка: Журавлев Сидор Василиев
Рождение ребёнка
1760
Отец ребёнка: Журавлев Сидор Василиев
Рождение ребёнка
1767
Сын: Журавлев Володимир Сидоров
Отец ребёнка: Журавлев Сидор Василиев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно