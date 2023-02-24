Сюньдюков Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сюньдюков Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

1993

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

1928 г.р.

Дети

1956 г.р.
Скрыто настройками приватности
1962 г.р.

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Сюньдюков Константин

Мать: Сюньдюкова Мария

Рождение ребёнка
1956

Сын: Сюньдюков Виктор

Мать ребёнка: Элла Филипповна

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Элла Филипповна

Рождение ребёнка
1962

Сын: Сюньдюков Владимир

Мать ребёнка: Элла Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Элла Филипповна

Смерть
1993
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