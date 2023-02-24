Сюньдюков Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1937
Дата смерти1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: Сюньдюков Константин
Мать: Сюньдюкова Мария
Рождение ребёнка
1956
Сын: Сюньдюков Виктор
Мать ребёнка: Элла Филипповна
Рождение ребёнка
1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Элла Филипповна
Рождение ребёнка
1962
Сын: Сюньдюков Владимир
Мать ребёнка: Элла Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Элла Филипповна
Смерть
1993