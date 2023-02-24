Сюньдюкова (Натурина) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: Натуринa Анна
Рождение ребёнка
1937
Сын: Сюньдюков Виктор
Отец ребёнка: Сюньдюков Константин
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сюньдюков Константин
Бракосочетание
1988
Муж: Сюньдюков Константин
Смерть
1988