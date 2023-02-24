Сюньдюкова (Натурина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сюньдюкова (Натурина) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1880 г.р.

Муж

1908 г.р.

Дети

1937 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: Натуринa Анна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Сюньдюков Виктор

Отец ребёнка: Сюньдюков Константин

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сюньдюков Константин

Бракосочетание
1988

Муж: Сюньдюков Константин

Смерть
1988
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