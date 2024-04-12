Катаева Степанида Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения12.11.1816 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1816 ст.
Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви села Ильинского за 1816 г. / Раздел "О родившихся", №80. С. 281 об.
Крещение
14.11.1816 ст.
Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Восприемники: сестра Федора Ирина.
Смерть
Неизвестно