Шарко Иустина Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895 ст.
Отец ребёнка: Шарко Петр Андреевич
Рождение ребёнка
22.09.1902 ст.
Отец ребёнка: Шарко Петр Андреевич
Рождение ребёнка
1908 ст.
Отец ребёнка: Шарко Петр Андреевич
Рождение ребёнка
1914 ст.
Отец ребёнка: Шарко Петр Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шарко Петр Андреевич
Смерть
Неизвестно