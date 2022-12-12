Шарко Иустина Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарко Иустина Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895 ст.

Сын: Шарко Трофим Петрович

Отец ребёнка: Шарко Петр Андреевич

Архиповка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.09.1902 ст.

Сын: Шарко Александр Петрович

Отец ребёнка: Шарко Петр Андреевич

Архиповка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1908 ст.

Сын: Шарко Василий Петрович

Отец ребёнка: Шарко Петр Андреевич

Архиповка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1914 ст.

Сын: Шарко Николай Петрович

Отец ребёнка: Шарко Петр Андреевич

Архиповка, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шарко Петр Андреевич

Смерть
Неизвестно
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