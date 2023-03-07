Шарко Петр Андреевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шарко Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895 ст.
Мать ребёнка: Шарко Иустина Иосифовна
Рождение ребёнка
22.09.1902 ст.
Мать ребёнка: Шарко Иустина Иосифовна
Рождение ребёнка
1908 ст.
Мать ребёнка: Шарко Иустина Иосифовна
Рождение ребёнка
1914 ст.
Мать ребёнка: Шарко Иустина Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шарко Иустина Иосифовна
Смерть
Неизвестно