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Шарко Петр Андреевич

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Место рождения

Понуровка, Стародубский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шарко Андрей

Мать: не указана

Понуровка, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1895 ст.

Сын: Шарко Трофим Петрович

Мать ребёнка: Шарко Иустина Иосифовна

Архиповка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.09.1902 ст.

Сын: Шарко Александр Петрович

Мать ребёнка: Шарко Иустина Иосифовна

Архиповка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1908 ст.

Сын: Шарко Василий Петрович

Мать ребёнка: Шарко Иустина Иосифовна

Архиповка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1914 ст.

Сын: Шарко Николай Петрович

Мать ребёнка: Шарко Иустина Иосифовна

Архиповка, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарко Иустина Иосифовна

Смерть
Неизвестно
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