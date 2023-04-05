Евсеев Дмитрий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Евсеев Яков (?)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.11.1897
Сын: Евсеев Афанасий Дмитриевич
Мать ребёнка: Евсеева Татьяна Григорьевна
Выселок Косочевский, Станица Кундравинская, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно