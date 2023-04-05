Евсеев Дмитрий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евсеев Дмитрий Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Евсеев Яков (?)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.11.1897

Сын: Евсеев Афанасий Дмитриевич

Мать ребёнка: Евсеева Татьяна Григорьевна

Выселок Косочевский, Станица Кундравинская, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евсеева Татьяна Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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