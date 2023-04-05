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Евсеев Афанасий Дмитриевич

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Место рождения

Выселок Косочевский, Станица Кундравинская, Челябинская область

Дата рождения

05.11.1897

Дата смерти

05.02.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1897

Отец: Евсеев Дмитрий Яковлевич

Мать: Евсеева Татьяна Григорьевна

Выселок Косочевский, Станица Кундравинская, Челябинская область
Рождение ребёнка
30.04.1925 или 1924

Дочь: Богдановская Мария Афанасьевна

Мать ребёнка: Евсеева Александра Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евсеева Александра Константиновна

Место жительства
Неизвестно
Станица Кундравинская, Челябинская область
Смерть
05.02.1970
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