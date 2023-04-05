Евсеев Афанасий Дмитриевич
Место рожденияВыселок Косочевский, Станица Кундравинская, Челябинская область
Дата рождения05.11.1897
Дата смерти05.02.1970
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1897
Выселок Косочевский, Станица Кундравинская, Челябинская область
Рождение ребёнка
30.04.1925 или 1924
Дочь: Богдановская Мария Афанасьевна
Мать ребёнка: Евсеева Александра Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Станица Кундравинская, Челябинская область
Смерть
05.02.1970