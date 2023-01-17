Парфёнов Дмитрий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения24.10.1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1878 ст.
Рождение ребёнка
27.07.1901 ст.
Дочь: Парфенова Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Парфёнова Домна Семёновна
Рождение ребёнка
29.03.1904 ст.
Сын: Парфёнов Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Парфёнова Домна Семёновна
Рождение ребёнка
30.04.1906 ст.
Сын: Парфёнов Афанасий Дмитриевич
Мать ребёнка: Парфёнова Домна Семёновна
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Парфёнова Домна Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно