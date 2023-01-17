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Парфёнов Дмитрий Алексеевич

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Место рождения

Борково, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

24.10.1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1878 ст.

Отец: Парфёнов Алексий Фёдорович

Мать: Парфенова Анна Матвеевна

Борково, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.07.1901 ст.

Дочь: Парфенова Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Парфёнова Домна Семёновна

Борково, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.03.1904 ст.

Сын: Парфёнов Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Парфёнова Домна Семёновна

Борково, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.04.1906 ст.

Сын: Парфёнов Афанасий Дмитриевич

Мать ребёнка: Парфёнова Домна Семёновна

Борково, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Парфенов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Парфёнова Домна Семёновна

Борково, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Парфёнова Домна Семёновна

Смерть
Неизвестно
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