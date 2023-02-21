Парфёнова Домна (Домникия) Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.07.1901 ст.
Дочь: Парфенова Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Парфёнов Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
29.03.1904 ст.
Сын: Парфёнов Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Парфёнов Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
30.04.1906 ст.
Сын: Парфёнов Афанасий Дмитриевич
Отец ребёнка: Парфёнов Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Парфёнов Дмитрий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно