Парфёнова Домна (Домникия) Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПарфёнова Домна (Домникия) Семёновна

Парфёнова Домна (Домникия) Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.07.1901 ст.

Дочь: Парфенова Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Парфёнов Дмитрий Алексеевич

Борково, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.03.1904 ст.

Сын: Парфёнов Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Парфёнов Дмитрий Алексеевич

Борково, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.04.1906 ст.

Сын: Парфёнов Афанасий Дмитриевич

Отец ребёнка: Парфёнов Дмитрий Алексеевич

Борково, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Парфенов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Парфёнов Дмитрий Алексеевич

Борково, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парфёнов Дмитрий Алексеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close