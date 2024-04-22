Морозов Семён Егорович
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смерти12.11.1900 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Морозов Егор Матвеевич
Бракосочетание
22.01.1871 ст.
Жена: Морозова Мария Лукинична
Рождение ребёнка
Около 01.01.1874 ст.
Дочь: Парфёнова Домна Семёновна
Мать ребёнка: Морозова Мария Лукинична
Воспреемник - солдатка Устина Иванова
Смерть
12.11.1900 ст.