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Морозов Семён Егорович

Место рождения

Кочкорово, Георгиевская волость, Белозерский уезд

Дата рождения

1836

Дата смерти

12.11.1900 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Морозов Егор Матвеевич

Мать: не указана

Кочкорово, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Бракосочетание
22.01.1871 ст.

Жена: Морозова Мария Лукинична

Кочкорово, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
Около 01.01.1874 ст.

Дочь: Парфёнова Домна Семёновна

Мать ребёнка: Морозова Мария Лукинична

Кочкорово, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Воспреемник - солдатка Устина Иванова
Смерть
12.11.1900 ст.
Кочкорово, Георгиевская волость, Белозерский уезд
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