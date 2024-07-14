Титаренко (Голомина) Наталья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.12.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1954
Отец: Голомин Фёдор Матвеевич
Мать: Голомина Тамара Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Балашов, Саратовская область
Рождение ребёнка
01.05.1976
Дочь: Титаренко Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Титаренко Виктор Иванович
Рождение ребёнка
11.12.1983
Сын: Титаренко Дмитрий Викторович
Отец ребёнка: Титаренко Виктор Иванович