Титаренко (Голомина) Наталья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титаренко (Голомина) Наталья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1954

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1954

Отец: Голомин Фёдор Матвеевич

Мать: Голомина Тамара Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Титаренко Виктор Иванович

Место жительства
Неизвестно
Балашов, Саратовская область
Рождение ребёнка
01.05.1976

Дочь: Титаренко Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Титаренко Виктор Иванович

Рождение ребёнка
11.12.1983

Сын: Титаренко Дмитрий Викторович

Отец ребёнка: Титаренко Виктор Иванович

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