Титаренко Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титаренко Виктор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1952

Дата смерти

28.07.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1976

Дочь: Титаренко Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: Титаренко Наталья Федоровна

Рождение ребёнка
11.12.1983

Сын: Титаренко Дмитрий Викторович

Мать ребёнка: Титаренко Наталья Федоровна

Смерть
28.07.2011
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