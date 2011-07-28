Титаренко Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1952
Дата смерти28.07.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1976
Дочь: Титаренко Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: Титаренко Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
11.12.1983
Сын: Титаренко Дмитрий Викторович
Мать ребёнка: Титаренко Наталья Федоровна
Смерть
28.07.2011