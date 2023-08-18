Шаманов Алексей Демидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаманов Алексей Демидович

Шаманов Алексей Демидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: Шаманов Демид Яковлевич

Мать: Шаманова Екатерина Ивановна

Бракосочетание
09.11.1845

Жена: Шаманова (Горшкова) Агафия Григорьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
07.04.1852

Жена: Шаманова (Малахова) Салмонида Алексеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.11.1853

Сын: Шаманов Максим Алексеевич

Мать ребёнка: Шаманова (Малахова) Салмонида Алексеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.09.1856

Сын: Шаманов Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Шаманова (Малахова) Салмонида Алексеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.