Шаманов Алексей Демидович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Бракосочетание
09.11.1845
Бракосочетание
07.04.1852
Рождение ребёнка
11.11.1853
Сын: Шаманов Максим Алексеевич
Мать ребёнка: Шаманова (Малахова) Салмонида Алексеевна
Рождение ребёнка
27.09.1856
Сын: Шаманов Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Шаманова (Малахова) Салмонида Алексеевна
Смерть
Неизвестно