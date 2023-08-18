Шаманова (Малахова) Салмонида Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.04.1852
Рождение ребёнка
11.11.1853
Сын: Шаманов Максим Алексеевич
Отец ребёнка: Шаманов Алексей Демидович
Рождение ребёнка
27.09.1856
Сын: Шаманов Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Шаманов Алексей Демидович
Смерть
Неизвестно