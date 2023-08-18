Шаманова (Малахова) Салмонида Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаманова (Малахова) Салмонида Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1827 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.04.1852

Муж: Шаманов Алексей Демидович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.11.1853

Сын: Шаманов Максим Алексеевич

Отец ребёнка: Шаманов Алексей Демидович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.09.1856

Сын: Шаманов Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Шаманов Алексей Демидович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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