Мелихов Корней Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Отец: Назаров Емельян Никифорович
Мать: не указана
Пасынок Емельяна Никифоровича Назарова.
Бракосочетание
13.01.1822
Рождение ребёнка
Около 1827
Мать ребёнка: Мелихова (Перепелкина) Ефросиния Захаровна
Рождение ребёнка
Около 1829
Рождение ребёнка
1831 или 1833
Мать ребёнка: Мелихова (Перепелкина) Ефросиния Захаровна
Смерть
Неизвестно