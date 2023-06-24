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Мелихов Корней Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: Назаров Емельян Никифорович

Мать: не указана

Пасынок Емельяна Никифоровича Назарова.
Бракосочетание
13.01.1822

Жена: Мелихова (Перепелкина) Ефросиния Захаровна

Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Мелихов Семен Корнеевич

Мать ребёнка: Мелихова (Перепелкина) Ефросиния Захаровна

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Мелихова (Мелихова) Параскева Корнеевна

Мать ребёнка: Мелихова (Перепелкина) Ефросиния Захаровна

Рождение ребёнка
1831 или 1833

Сын: Мелихов Михаил Корнеевич

Мать ребёнка: Мелихова (Перепелкина) Ефросиния Захаровна

Смерть
Неизвестно

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