Мелихова (Перепелкина) Ефросиния Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: Перепелкин Захар Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
13.01.1822
Рождение ребёнка
Около 1827
Отец ребёнка: Мелихов Корней Петрович
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Мелихова (Мелихова) Параскева Корнеевна
Отец ребёнка: Мелихов Корней Петрович
Рождение ребёнка
1831 или 1833
Отец ребёнка: Мелихов Корней Петрович
Смерть
Неизвестно