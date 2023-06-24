Мелихова (Перепелкина) Ефросиния Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелихова (Перепелкина) Ефросиния Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Перепелкин Захар Михайлович

Мать: не указана

Бракосочетание
13.01.1822

Муж: Мелихов Корней Петрович

Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Мелихов Семен Корнеевич

Отец ребёнка: Мелихов Корней Петрович

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Мелихова (Мелихова) Параскева Корнеевна

Отец ребёнка: Мелихов Корней Петрович

Рождение ребёнка
1831 или 1833

Сын: Мелихов Михаил Корнеевич

Отец ребёнка: Мелихов Корней Петрович

Смерть
Неизвестно

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