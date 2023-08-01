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Кудрявцев Ермолай Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834 или 1838

Дата смерти

06.08.1864

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834 или 1838

Отец: Кудрявцев Петр Назарович

Мать: Кудрявцева Татьяна Сергеевна

Бракосочетание
10.11.1852

Жена: Юркова Зиновия Титовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.07.1855

Дочь: Кудрявцова Елена Ермолаевна

Мать ребёнка: Юркова Зиновия Титовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.05.1859

Сын: Кудрявцов Николай Ермолаевич

Мать ребёнка: Юркова Зиновия Титовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.08.1862

Сын: Кудрявцов Тихон Ермолаевич

Мать ребёнка: Юркова Зиновия Титовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
06.08.1864
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.01.1865

Сын: Кудрявцов Антон Ермолаевич

Мать ребёнка: Юркова Зиновия Титовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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