Кудрявцев Ермолай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834 или 1838
Дата смерти06.08.1864
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834 или 1838
Бракосочетание
10.11.1852
Жена: Юркова Зиновия Титовна
Рождение ребёнка
16.07.1855
Дочь: Кудрявцова Елена Ермолаевна
Мать ребёнка: Юркова Зиновия Титовна
Рождение ребёнка
08.05.1859
Сын: Кудрявцов Николай Ермолаевич
Мать ребёнка: Юркова Зиновия Титовна
Рождение ребёнка
10.08.1862
Сын: Кудрявцов Тихон Ермолаевич
Мать ребёнка: Юркова Зиновия Титовна
Смерть
06.08.1864
Рождение ребёнка
17.01.1865
Сын: Кудрявцов Антон Ермолаевич
Мать ребёнка: Юркова Зиновия Титовна