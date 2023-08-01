Юркова (Козлова) Зиновия Титовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юркова (Козлова) Зиновия Титовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1833 и 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1833 и 1838

Отец: Козлов Тит Николаевич

Мать: Козлова Пелагея

Бракосочетание
10.11.1852

Муж: Кудрявцев Ермолай Петрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.07.1855

Дочь: Кудрявцова Елена Ермолаевна

Отец ребёнка: Кудрявцев Ермолай Петрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.05.1859

Сын: Кудрявцов Николай Ермолаевич

Отец ребёнка: Кудрявцев Ермолай Петрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.08.1862

Сын: Кудрявцов Тихон Ермолаевич

Отец ребёнка: Кудрявцев Ермолай Петрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.01.1865

Сын: Кудрявцов Антон Ермолаевич

Отец ребёнка: Кудрявцев Ермолай Петрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
03.10.1866

Муж: Юрков Федор Андреевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.05.1867

Сын: Юрков Иван Федорович

Отец ребёнка: Юрков Федор Андреевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
22.05.1868

Муж: Полетаев Вукол Филиппович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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