Юркова (Козлова) Зиновия Титовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1833 и 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Между 1833 и 1838
Отец: Козлов Тит Николаевич
Мать: Козлова Пелагея
Бракосочетание
10.11.1852
Рождение ребёнка
16.07.1855
Дочь: Кудрявцова Елена Ермолаевна
Отец ребёнка: Кудрявцев Ермолай Петрович
Рождение ребёнка
08.05.1859
Сын: Кудрявцов Николай Ермолаевич
Отец ребёнка: Кудрявцев Ермолай Петрович
Рождение ребёнка
10.08.1862
Сын: Кудрявцов Тихон Ермолаевич
Отец ребёнка: Кудрявцев Ермолай Петрович
Рождение ребёнка
17.01.1865
Сын: Кудрявцов Антон Ермолаевич
Отец ребёнка: Кудрявцев Ермолай Петрович
Бракосочетание
03.10.1866
Рождение ребёнка
29.05.1867
Сын: Юрков Иван Федорович
Отец ребёнка: Юрков Федор Андреевич
Бракосочетание
22.05.1868
Смерть
Неизвестно