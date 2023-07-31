Кудрявцев Петр Назарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Кудрявцев Ермолай Петрович
Мать ребёнка: Кудрявцева Татьяна Сергеевна
Рождение ребёнка
30.11.1845
Дочь: Кудрявцева Варвара Петровна
Мать ребёнка: Кудрявцева Татьяна Сергеевна
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Кудрявцев Алексей Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около ?.07.1855
Дочь: Кудрявцова Елена Петровна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кондрашева Марина Петровна
Мать ребёнка: Кудрявцева Татьяна Сергеевна
Смерть
Неизвестно