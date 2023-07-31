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Кудрявцев Петр Назарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: Кудрявцев Назар Григорьевич

Мать: Кудрявцева Мелания Ефимовна

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Кудрявцев Ермолай Петрович

Мать ребёнка: Кудрявцева Татьяна Сергеевна

Рождение ребёнка
30.11.1845

Дочь: Кудрявцева Варвара Петровна

Мать ребёнка: Кудрявцева Татьяна Сергеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Кудрявцев Алексей Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около ?.07.1855

Дочь: Кудрявцова Елена Петровна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудрявцева Татьяна Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кондрашева Марина Петровна

Мать ребёнка: Кудрявцева Татьяна Сергеевна

Смерть
Неизвестно