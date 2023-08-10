Петров Карамзин георгий ( егор) георгиевич( егорович)
Место рождения
Дата рождения21.02.1913 ст.
Дата смерти27.08.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1913 ст.
Отец: Петров георгий
Мать: Осокина мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.12.1937
Дочь: Карамзина александра егоровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
27.08.1942
Похороны
27.08.1942