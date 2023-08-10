Петров Карамзин георгий ( егор) георгиевич( егорович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Карамзин георгий ( егор) георгиевич( егорович)

Место рождения

Средний Мелекесь, Мензелинский уезд, Уфимская губерния

Дата рождения

21.02.1913 ст.

Дата смерти

27.08.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

1937 г.р.
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Добавил:

Еп
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1913 ст.

Отец: Петров георгий

Мать: Осокина мария

Средний Мелекесь, Мензелинский уезд, Уфимская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Мелекес, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.12.1937

Дочь: Карамзина александра егоровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
27.08.1942
Мелекес, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Похороны
27.08.1942

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