Кудинова (Дадонова) Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти28.06.1960
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Дадонов Василий Додонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кудинова) Прасковья Григорьевна
Отец ребёнка: Кудинов Григорий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.07.1912
Сын: Кудинов Прохор Григорьевич
Отец ребёнка: Кудинов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1916
Сын: Кудинов Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Кудинов Григорий Иванович
Сычевка, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.06.1922
Дочь: Крылова (Кудинова) Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Кудинов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1923
Сын: Кудинов Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Кудинов Григорий Иванович
Смерть
28.06.1960