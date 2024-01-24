Кудинова (Дадонова) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудинова (Дадонова) Евдокия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

28.06.1960

Пол

Женский

Добавил:

МЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Дадонов Василий Додонович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кудинова) Прасковья Григорьевна

Отец ребёнка: Кудинов Григорий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудинов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
28.07.1912

Сын: Кудинов Прохор Григорьевич

Отец ребёнка: Кудинов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1916

Сын: Кудинов Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Кудинов Григорий Иванович

Сычевка, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.06.1922

Дочь: Крылова (Кудинова) Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Кудинов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Кудинов Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Кудинов Григорий Иванович

Смерть
28.06.1960

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