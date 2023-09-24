Кудинов Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти1923
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Кудинов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кудинова) Прасковья Григорьевна
Мать ребёнка: Кудинова (Дадонова) Евдокия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.07.1912
Сын: Кудинов Прохор Григорьевич
Мать ребёнка: Кудинова (Дадонова) Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1916
Сын: Кудинов Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Кудинова (Дадонова) Евдокия Васильевна
Сычевка, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.06.1922
Дочь: Крылова (Кудинова) Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Кудинова (Дадонова) Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Кудинов Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Кудинова (Дадонова) Евдокия Васильевна
Смерть
1923