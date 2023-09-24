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Кудинов Григорий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

1923

Пол

Мужской

Добавил:

МЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Кудинов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кудинова) Прасковья Григорьевна

Мать ребёнка: Кудинова (Дадонова) Евдокия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудинова (Дадонова) Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
28.07.1912

Сын: Кудинов Прохор Григорьевич

Мать ребёнка: Кудинова (Дадонова) Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1916

Сын: Кудинов Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Кудинова (Дадонова) Евдокия Васильевна

Сычевка, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.06.1922

Дочь: Крылова (Кудинова) Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Кудинова (Дадонова) Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Кудинов Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Кудинова (Дадонова) Евдокия Васильевна

Смерть
1923

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