Широков Пантелей Ларионов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШироков Пантелей Ларионов

Широков Пантелей Ларионов

avatar

Место рождения

Поч. Алешинской Широкова над р. Филиповкою, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1675

Дата смерти

1715

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1675

Отец: Широков Ларион (Ларка Лазарка) Моисеев

Мать: не указана

Поч. Алешинской Широкова над р. Филиповкою, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1697

Сын: Широков Михаил (Михайло) Пантелеев

Мать ребёнка: Широкова Парасковья Анкудинова

Рождение ребёнка
Около 1705

Сын: Широков Тимофей Пантелеев

Мать ребёнка: Широкова Парасковья Анкудинова

Рождение ребёнка
Около 1707

Сын: Широков Иван Пантелеев

Мать ребёнка: Широкова Парасковья Анкудинова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Широкова Парасковья Анкудинова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1715
Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close