Широков Пантелей Ларионов
Место рожденияПоч. Алешинской Широкова над р. Филиповкою, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1675
Дата смерти1715
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1675
Отец: Широков Ларион (Ларка Лазарка) Моисеев
Мать: не указана
Поч. Алешинской Широкова над р. Филиповкою, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1697
Сын: Широков Михаил (Михайло) Пантелеев
Мать ребёнка: Широкова Парасковья Анкудинова
Рождение ребёнка
Около 1705
Сын: Широков Тимофей Пантелеев
Мать ребёнка: Широкова Парасковья Анкудинова
Рождение ребёнка
Около 1707
Мать ребёнка: Широкова Парасковья Анкудинова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1715