Широков Михаил (Михайло) Пантелеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШироков Михаил (Михайло) Пантелеев

Широков Михаил (Михайло) Пантелеев

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1697

Дата смерти

1753

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1697

Отец: Широков Пантелей Ларионов

Мать: Широкова Парасковья Анкудинова

Рождение ребёнка
Около 1714

Дочь: Василиса Михайлова

Мать ребёнка: Широкова Агафья (Мавра) Козьмина

Рождение ребёнка
Около 1716

Дочь: Марья Михайлова

Мать ребёнка: Широкова Агафья (Мавра) Козьмина

Рождение ребёнка
Около 1721

Сын: Широков Архип Михайлов

Мать ребёнка: Широкова Агафья (Мавра) Козьмина

Рождение ребёнка
Около 1729

Сын: Широков Данила Михайлов

Мать ребёнка: Широкова Агафья (Мавра) Козьмина

Рождение ребёнка
Около 1731

Сын: Широков Кондратий Михайлов

Мать ребёнка: Широкова Агафья (Мавра) Козьмина

Рождение ребёнка
Около 1738

Сын: Широков Давыд Михайлов

Мать ребёнка: Широкова Агафья (Мавра) Козьмина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Широкова Агафья (Мавра) Козьмина

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1753
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close