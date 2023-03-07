Широков Михаил (Михайло) Пантелеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1697
Дата смерти1753
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1697
Рождение ребёнка
Около 1714
Дочь: Василиса Михайлова
Мать ребёнка: Широкова Агафья (Мавра) Козьмина
Рождение ребёнка
Около 1716
Дочь: Марья Михайлова
Мать ребёнка: Широкова Агафья (Мавра) Козьмина
Рождение ребёнка
Около 1721
Мать ребёнка: Широкова Агафья (Мавра) Козьмина
Рождение ребёнка
Около 1729
Мать ребёнка: Широкова Агафья (Мавра) Козьмина
Рождение ребёнка
Около 1731
Сын: Широков Кондратий Михайлов
Мать ребёнка: Широкова Агафья (Мавра) Козьмина
Рождение ребёнка
Около 1738
Мать ребёнка: Широкова Агафья (Мавра) Козьмина
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1753