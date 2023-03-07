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Широков Тимофей Пантелеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1705

Дата смерти

1751

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1705

Отец: Широков Пантелей Ларионов

Мать: Широкова Парасковья Анкудинова

Рождение ребёнка
Около 1721

Сын: Широков Дмитрий Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1732

Сын: Широков Пантелей Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Широков Обросим Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Широков Емельян Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1751
Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
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