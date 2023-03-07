Широков Тимофей Пантелеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1705
Дата смерти1751
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1705
Рождение ребёнка
Около 1721
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1732
Сын: Широков Пантелей Тимофеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1740
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1741
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1751