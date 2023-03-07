Утробин Василий (Васка) Родионов
Место рожденияпогост на р. Чепце, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1650
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1650
Отец: Утробин Родион (Родка) Баженов
Мать: не указана
погост на р. Чепце, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1673
Сын: Утробин Фрол (Фролко) Васильев
Мать ребёнка: не указана
погост на р. Чепце, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1675
Сын: Утробин Савелий (Савка) Васильев
Мать ребёнка: не указана
погост на р. Чепце, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
бобыль
Место жительства
Неизвестно
село Усть-Чепецкое (Никольское), погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678