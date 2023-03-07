Утробин Василий (Васка) Родионов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУтробин Василий (Васка) Родионов

Утробин Василий (Васка) Родионов

avatar

Место рождения

погост на р. Чепце, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1650

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1650

Отец: Утробин Родион (Родка) Баженов

Мать: не указана

погост на р. Чепце, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1673

Сын: Утробин Фрол (Фролко) Васильев

Мать ребёнка: не указана

погост на р. Чепце, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1675

Сын: Утробин Савелий (Савка) Васильев

Мать ребёнка: не указана

погост на р. Чепце, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
бобыль
Место жительства
Неизвестно
село Усть-Чепецкое (Никольское), погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close