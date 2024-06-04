Утробин Фрол (Фролко) Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Утробин Фрол (Фролко) Васильев

Место рождения

погост на р. Чепце, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1673

Дата смерти

После 1724

Пол

Мужской

Отец

Около 1650 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1673

Отец: Утробин Василий (Васка) Родионов

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1698

Сын: Утробин Анисим Фролов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1724

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