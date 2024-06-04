Утробин Фрол (Фролко) Васильев
Место рожденияпогост на р. Чепце, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1673
Дата смертиПосле 1724
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1673
Отец: Утробин Василий (Васка) Родионов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1698
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1724