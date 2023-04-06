Сорокина (Орешина) Татьяна Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Орешина) Татьяна Семёнова

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Место рождения

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

18.01.1874

Дата смерти

После 1899

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1874

Отец: Орешин Семен Иванович

Мать: Орешина Евдокия Павловна

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
05.11.1894

Сын: Сорокин Иван Никифорович

Отец ребёнка: Сорокин Никифор Павлович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
31.?.1894

Муж: Сорокин Никифор Павлович

Рождение ребёнка
21.09.1896

Дочь: Ефросинья Никифоровна

Отец ребёнка: Сорокин Никифор Павлович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.02.1899

Сын: Сорокин (был В Плену) Вов Никифор Никифорович

Отец ребёнка: Сорокин Никифор Павлович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1899
Рождение ребёнка
02.11.1901

Сын: Сорокин Михаил Никифорович

Отец ребёнка: Сорокин Никифор Павлович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.04.1903

Сын: Сорокин Максим Никифорович

Отец ребёнка: Сорокин Никифор Павлович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.10.1905

Дочь: Романова Пелагея Никифоровна

Отец ребёнка: Сорокин Никифор Павлович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.11.1907

Сын: Сорокин Михаил Никифорович

Отец ребёнка: Сорокин Никифор Павлович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.12.1908

Дочь: Нина Никифоровна

Отец ребёнка: Сорокин Никифор Павлович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.01.1911

Сын: Сорокин Вов Иван Никифорович

Отец ребёнка: Сорокин Никифор Павлович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.04.1913

Дочь: Александра Никифоровна

Отец ребёнка: Сорокин Никифор Павлович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.05.1916

Сын: Сорокин Яков Никифорович

Отец ребёнка: Сорокин Никифор Павлович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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