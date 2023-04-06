Сорокина (Орешина) Татьяна Семёнова
Место рождения
Дата рождения18.01.1874
Дата смертиПосле 1899
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Орешин Семен Иванович
Мать: Орешина Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Сорокин Никифор Павлович
Дочь: Ефросинья Никифоровна
Отец ребёнка: Сорокин Никифор Павлович
Сын: Сорокин (был В Плену) Вов Никифор Никифорович
Отец ребёнка: Сорокин Никифор Павлович
Сын: Сорокин Михаил Никифорович
Отец ребёнка: Сорокин Никифор Павлович
Сын: Сорокин Максим Никифорович
Отец ребёнка: Сорокин Никифор Павлович
Дочь: Романова Пелагея Никифоровна
Отец ребёнка: Сорокин Никифор Павлович
Сын: Сорокин Михаил Никифорович
Отец ребёнка: Сорокин Никифор Павлович
Дочь: Нина Никифоровна
Отец ребёнка: Сорокин Никифор Павлович
Сын: Сорокин Вов Иван Никифорович
Отец ребёнка: Сорокин Никифор Павлович
Дочь: Александра Никифоровна
Отец ребёнка: Сорокин Никифор Павлович
Отец ребёнка: Сорокин Никифор Павлович