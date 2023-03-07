Романова (Сорокина) Пелагея Никифоровна
Место рождения
Дата рождения06.10.1905
Дата смертиДо 2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1905
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Коннова Наталья Романова
Отец ребёнка: Романов Вов Александр Титович
Рождение ребёнка
05.12.1930
Сын: Романов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Романов Вов Александр Титович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романов Виктор Александрович
Отец ребёнка: Романов Вов Александр Титович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 2005