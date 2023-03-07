Романова (Сорокина) Пелагея Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова (Сорокина) Пелагея Никифоровна

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

06.10.1905

Дата смерти

До 2005

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1905

Отец: Сорокин Никифор Павлович

Мать: Сорокина Татьяна Семёнова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Коннова Наталья Романова

Отец ребёнка: Романов Вов Александр Титович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.12.1930

Сын: Романов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Романов Вов Александр Титович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Виктор Александрович

Отец ребёнка: Романов Вов Александр Титович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Вов Александр Титович

Смерть
До 2005
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