Орешина Евдокия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смерти02.01.1904
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1858
Сын: Орешин Георгий (Егор) Семенович
Отец ребёнка: Орешин Семен Иванович
Рождение ребёнка
Около 1861
Дочь: Безбогова Евдокия Орешина
Отец ребёнка: Орешин Семен Иванович
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Орешин Семен Иванович
Деревня Курашевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
18.01.1874
Дочь: Сорокина Татьяна Семёнова
Отец ребёнка: Орешин Семен Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.01.1904