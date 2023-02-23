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Орешина Евдокия Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

02.01.1904

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1858

Сын: Орешин Георгий (Егор) Семенович

Отец ребёнка: Орешин Семен Иванович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1861

Дочь: Безбогова Евдокия Орешина

Отец ребёнка: Орешин Семен Иванович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1865

Сын: Орешин Яков Семенович

Отец ребёнка: Орешин Семен Иванович

Деревня Курашевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
18.01.1874

Дочь: Сорокина Татьяна Семёнова

Отец ребёнка: Орешин Семен Иванович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орешин Семен Иванович

Смерть
02.01.1904
Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
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