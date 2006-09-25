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Васильев Александр Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.08.2005

Жена: Васильева Елена Александровна

Новобирилюссы
Рождение ребёнка
25.09.2006

Дочь: Васильева Эльвира Александровна

Мать ребёнка: Васильева Елена Александровна

Рождение ребёнка
24.06.2012

Дочь: Васильева Диана Алескандровна

Мать ребёнка: Васильева Елена Александровна

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