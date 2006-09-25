Васильев Александр Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.08.2005
Новобирилюссы
Рождение ребёнка
25.09.2006
Дочь: Васильева Эльвира Александровна
Мать ребёнка: Васильева Елена Александровна
Рождение ребёнка
24.06.2012
Дочь: Васильева Диана Алескандровна
Мать ребёнка: Васильева Елена Александровна